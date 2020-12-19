Çaykur Rizespor maçından notlar
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Çaykur Rizespor maçından notlar

19.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 19.12.2020 16:10
Çaykur Rizespor maçından notlar

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 16.00'da başlayan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ali Saygın Ögel üstlendi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan Hes Kablo Kayserispor maçına göre Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de 4 değişikliğe gitti. Avcı, savunmada Pereira'nın yerine Serkan'a, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yerine Flavio'ya, kanatta Bilal'in yerine Nwakaeme'ye ve hücum hattında ise Diabate'nin yerine Djaniny'e görev verdi. Sakatlıkları bulunan Pereira ile Afobe ve hasta olan Abdülkadir Ömür'ün kadroda yer almadı. Bordo-mavililerde ayrıca Plaza, Diabate ile Bilal de hafta içi kadro dışı bırakılmıştı.

DJANINY 3, NWAKAEME 2 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTUTrabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 10'uncu haftasındaki MKE Ankaragücü karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan ve daha sonra yaşadığı sakatlık sonrası Demir Grup Sivasspor, Hes Kablo Kayserispor ile kupadaki Adana Demirspor karşılaşmalarında forma giyemeyen Djaniny, Çaykur Rizespor müsabakasına ilk 11'de başladı. Ayrıca sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Nwakaeme de iki maç aradan sonra formasına kavuştu.CAMPI 4 MAÇ SONRATrabzonspor'da son olarak Süper Lig'in 9'uncu haftasındaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında kadroda yer alan ve sonraki lig ve kupada oynanan 4 maçta da kadroya giremeyen savunma oyuncusu Gaston Campi, Çaykur Rizespor maçının 21 kişilik kadrosunda kendine yer buldu.YEDEKLERDE 3 HÜCUMCUÖte yandan Çaykur Rizespor mücadelesinde Trabzonspor'un yedek kulübesinde biri kaleci 6'sı savunma olmak üzere toplam 7 savunma oyuncusu yer alırken, hücuma dönük olarak ise sadece Yusuf Sarı, Safa Kınalı ve Ahmet Canbaz olmak üzere 3 isim şans bekledi.YAYINCI KURULUŞ PROTESTO EDİLDİ

Trabzonspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının başlama düdüğüyle birlikte bütün futbolcular 60 saniye süresince mücadele etmedi. Futbolcular, Süper Lig ve 1'inci Lig ekiplerinin aldığı ortak karar doğrultusunda yayıncı kuruluşu protesto eyleminde bulundu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga SAĞLAM

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