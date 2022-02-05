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Çaykur Rizespor, Loic Remy ile yollarını ayırdı

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Loic Remy ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile yollarını ayırdı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fransız golcü Loic Remy ile yollarını ayırdı.

Yeşil-mavili ekipten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Loic Alex Teliere Hubert Remy ile sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Fransız forvet bu sezon 8 maçta 262 dakika görev alırken gol atma başarısı gösteremedi.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Rizespor, Spor, Haber

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