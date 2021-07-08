SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
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SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA)Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı

İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA)

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde saat 11.00'de güç ve kuvvet antrenmanı yapan Karadeniz temsilcisi, günü tek idmanla tamamladı.

Mavi yeşilli kulüp yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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