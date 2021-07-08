SPOR Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
Olgucan KALKAN / ERZURUM, (DHA)Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Çaykur Rizespor kuvvet çalıştı
İbrahim ALİOĞLU - Olgucan KALKAN/ ERZURUM, (DHA)
Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, Erzurum'da bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki hazırlıklarını sabah antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde saat 11.00'de güç ve kuvvet antrenmanı yapan Karadeniz temsilcisi, günü tek idmanla tamamladı.
Mavi yeşilli kulüp yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı