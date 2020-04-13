Çaykur Rizespor Kulübünden Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Çaykur Rizespor Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ için geçmiş olsun mesajı yayımladı. Yeşil-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Koronavirüs tedavisi görmekte olduğu hastaneden taburcu olan İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi. Kaynak: AA