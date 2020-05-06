HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Çaykur Rizespor Kulübü'nde korona virüs testleri negatif çıktı

Çaykur Rizespor Kulübü'nde korona virüs testleri negatif çıktı
06.05.2020 15:20 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:20

Çaykur Rizespor Kulübü oyuncuları ve teknik ekibine korona virüs testi yapıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü oyuncuları ve teknik ekibine korona virüs testi yapıldı. Test sonuçlarında pozitif bir bulguya rastlanılmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayacağını duyurması üzerine Çaykur Rizespor kulübü şehir dışında olan 6 futbolcusu ile teknik ekibini Rize'ye getirerek tüm takıma korona virüs testi yaptırdı. Uygulanan test sonuçlarımızın hepsi negatif çıktı. Çaykur Rizespor kulübünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Dünyayı ve ülkemizi derinden sarsan ve birçok açıdan köklü değişimlere yol açan/açacak olan Covid-19 pandemisinin spor müsabakalarına da etkisi yadsınamaz bir gerçektir. Baştan beri bu salgını teyakkuz halinde takip eden kulübümüz tüm sporcularına korunma önlemi noktasında tüm telkinleri gerçekleştirmiştir ve takiplerini sürdürmüştür. Türkiye Futbol Federasyonu'nun liglerin 12 Haziran'da başlayabileceğine dair ifadesi doğal olarak kulübümüz tarafından da bazı girişimlerin gerçekleştirilmesi gereğini doğurmuştur. Bu bağlamda Çaykur Rizespor Yönetim Kurulumuz Sn. Hasan Kartal başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanmış ve alınan karar gereği şehir dışında olan 6 futbolcumuz ve tüm teknik ekibimiz Rize'ye çağrılmıştır. Geri kalan tüm sporcularımız sürecin başından beri zaten Rize'de bulunduğundan, tüm teknik ekip ve sporcularımız, temas ve uzaklık kurallarına hassasiyetle uyularak tesislerde toplanmış ve Sağlık Komisyonumuz tarafından ayrıntılı bir eğitimden geçirilmiştir. Bu toplanmadan önce de tesislerimiz detaylı şekilde temizlenip dezenfekte edilmiş, benzer bir eğitim tesis çalışanlarına verilmiş, tesis çalışanlarımız teste tabi tutulmuş olup negatif oldukları teyit edilmiştir. Sağlık komisyonumuzun yönetiminde, tesislerimiz tüm alt birimleri ile salgın dönemi işletme koşullarına göre yeniden dizayn edilmiştir. Sporcularımıza ve teknik ekibe uygulanan test sonuçlarımızın da firesiz bir şekilde negatif olduğu teyit edilmiştir. Toplanma sürecinden yaklaşık 15 gün önce salgın boyunca evlerinde bireysel antrenmanlarını yapan sporcularımız belli bir program ve salgın önlemleri alınmak suretiyle tesislerimizdeki açık sahada bireysel antrenmanlarını gerçekleştirmiştir. Kulüp olarak, federasyonunuzun müsabakaların başlama tarihini netleştirmesi ve ülkemiz ve ilimizdeki salgın seyrinin gidişatı ile direkt alakalı şekilde toplu antrenman takvimimizi netleştireceğiz. Şunu da ifade etmek isteriz ki, hiçbir koşul ve beklenti insan sağlığından daha değerli değildir. Sağlık olmadıktan sonra hiçbir beşeri metanın anlamının olmadığı herkesin malumudur. Salgının sona ermesi için ortak mücadelemizi kararlılıkla sürdürmemiz en doğru adımdır" ifadeleri kullanıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun 'mezar' paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren futbolcunun "mezar" paylaşımı ortaya çıktı: Dünyaya bel bağlamayın
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar vermeli Spor
Konyaspor'dan TFF'ye tepki: Başlama kararını teknik heyetler, futbolcular ve sahada ter döken diğer çalışanlar...
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı Spor
CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, liglerin başlamaması için çağrı yaptı
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak Spor
Nihat Özdemir: Tüm maçlar seyircisiz oynanacak
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim Spor
Abdülkadir Ömür: Messi yüzünden mevkimi değiştirdim
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı Spor
Alexander Sörloth'un karantina süreci tamamlandı ve kaldığı yurttan ayrıldı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Paulo Dybala'ya yapılan 5. koronavirüs testinin sonucu da pozitif çıktı
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Türkiye'de mutlu olduğunu söyleyen Falcao'dan, çocuklarıyla evde oturan kadınlara övgü: Şapka çıkarıyorum
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Fenerbahçe, Nenad Bjelica'ya 2 milyon euro maaş ödeyecek
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Galatasaray sezon bitince Emre Kılınç, Mert Hakan, Oğulcan Çağlayan ve Semih Kaya'yla sözleşme imzalayacak
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, 'Pırlanta gibidir' cevabını aldı
Acun Ilıcalı, Sercan Yıldırım'ı Cüneyt Çakır'a sordu, "Pırlanta gibidir" cevabını aldı
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Nihat Özdemir: Süper Lig maçlarının şifresiz yayınlanma kararı yayıncı kuruluşa aittir
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Ronaldo'nun karantinaya girdiği villası, görenleri hayran bıraktı
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Galatasaray, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak saha antrenmanlarını sürdürdü
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Liverpool, Karius'u kadroya hiç dahil etmeden yeniden kiralayacak
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Süper Lig'de mevcut sezonun 26 Temmuz'da bitmesi, yeni sezonun da Ağustos ayından sonra başlaması planlanıyor
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Koronavirüs yasağını hiçe sayan Novak Djokovic, tenis kortunda antrenman yaptı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Beşiktaş'tan ayrılan Loris Karius Hertha Berlin ile anlaştı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Ronaldo'ya 5. çocuk sürprizi! Sevgilisinin paylaşımı heyecan yarattı
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Barcelona, koronavirüs nedeniyle 139 milyon euro zarar etti
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois: Galatasaray maçı benim için anahtardı
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Beşiktaş'a gideceği iddia edilen teknik direktör Mehmet Özdilek: Erzurumspor ile sözleşmem var
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
Galatasaray, Belhanda'nın yerine milli futbolcu Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
İngiltere Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Taylor: Maç devreleri 45 dakikadan az olabilir
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Hollandalı teknik adam Dick Advocaat: Kuyt Fenerbahçe'yi çalıştırmak istiyor
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural: Futbol ligleri yeniden dizayn edilmeli
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Spadafora: Serie A'nın yeniden oynanması için elimden geleni yapacağım
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Hande Erçel Türkan Şoray Gülşen Yüksel
Spor Neymar Falcao Can Bartu Caner Erkin Ersun Yanal
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor Kulübü'nde korona virüs testleri negatif çıktı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 17:03:21. #1.15#
title