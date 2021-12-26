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Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti

Çaykur Rizespor Kulübü eski Başkanı Abdülkadir Çakır vefat etti
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor Kulübünün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün eski başkanlarından Abdülkadir Çakır'ın vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çakır, 2007-2009 arasında Rize temsilcisinde başkanlık görevini yürütmüştü.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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