Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
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Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından

Çaykur Rizespor-Konyaspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 36. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor'da teknik direktör Bülent Uygun, üç puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında güçlü bir takıma karşı 2-0 geri düşmelerine rağmen taktik ve teknik olarak iyi geri dönüş sergilediklerini belirtti.

Futbolcuların gücünü ve yeteneklerini yansıtarak üç puan aldıklarına değinen Uygun, "Bazen üç gün ara ile maç oynadığınızda böyle motive kayıpları oluyor. Acısını ilk 15 dakikada çektik ama geri dönmesini bildik. Üç puanı kazanan taraf olmak mutluluk verici. İnşallah bundan sonra yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Türkiye'de küme düşme adayı takımları alıp psikolojik sorunları tedavi etmek zorunda kaldığını kaydeden Uygun, "Burada futbolcuların demoralize olduğu, 10 hafta kazanamamış bir ortamdan, oyun anlayışı ve felsefesi ile kazanmaya odaklanmış, her maç pozisyona giren, keyif veren tebrikleri hak eden bir takım olan futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Bu başarıyı onlar hak etti. Kalan maçlarda mücadele ederek gelişmek zorundayız. Futbol adına inşallah Rizespor daha iyi yerlere gelecek." diye konuştu.

-İttifak Holding Konyaspor cephesi

Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, maça iyi başlamalarına rağmen şok bir mağlubiyet aldıklarını ifade etti.

Parlatan, taraftarlara ve camiaya özür borçlu olduklarını vurgulayarak, "Bize yakışmayan bir görüntü sergiledik. Sadece 20-25 dakika iyi görüntü sergiledik. Bu kadar basit hastalardan gol yemek üzücü. Maçın 2-0'lık bölümünde iyi oynarken Miloseviç sakatlandı. Pas oyununda iyi bir oyucumuz. Eksikliğini hissettik." şeklinde konuştu.

Devre arasında moralleri yükseltip iyi oyun için çabaladıklarına değinen Parlatan, "Defansif geçişleri iyi yapamadık. Her sonuçlandırdığımız pozisyon sonrası kalemizde goller gördük. Bunu en kısa sürede telafi etmemiz gerekiyor. Rakibin etkili oyuncuları vardı. Üzücü bir mağlubiyet aldık. Bize yakışmayan bir görüntü verdik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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