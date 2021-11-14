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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, 21 Kasım Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarına devam etti. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Çift kale maç ile son bulan antrenmana, milli maçlar nedeniyle ülkelerinde bulunan Joel Pohjanpalo, Byran Dabo, Yannick Bolasie, Cemali Serter ve Zafer Görgen ile dün Çaykur Didi Stadyumu'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan hazırlık maçında yer alan bazı futbolcular katılmadı.


Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçına hazırlanıyor

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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