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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 21 Kasım Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, dar alanda pas ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Sakatlığı devam eden Loic Remy takımdan ayrı çalışırken, milli takım kamplarında bulunan Cemali Sertel, Dabo, Bolasei ve ameliyat olan Ronaldo Mendes çalışmada yer almadı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarını yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı özel maçla sürdürecek.

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AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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