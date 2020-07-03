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Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
03.07.2020 11:43 | Son Güncelleme: 03.07.2020 12:30

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 30. haftasında 5 Temmuz Pazar günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma ve pas çalışmasının ardından iki grup halinde dar alanda ikili mücadeleye dayalı maç yaptı.

Rize ekibi, antrenmanın ikinci bölümünde ise taktik ağırlıklı çift kale maç yaparak çalışmayı tamamladı.

Yeşil-mavili ekip yarın sabah Konya'ya gidecek ve son çalışmasını burada yaparak maç saatini beklemeye başlayacak.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle son üç hafta görev alamayan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine yine Tarık Çetin'in görev yapması beklenirken sakatlığı bulunan Moroziuk'un durumu ise maç saati belli olacak.

Kaynak: AA

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