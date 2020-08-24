Çaykur Rizespor Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı Çaykur Rizespor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Polonyalı futbolcu Konrad Michalak ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı. Ç.Rizespor, 22 yaşındaki futbolcu Konrad Michalak'ı kadrosuna kattı. Michalak ile satın alma opsiyonuyla birlikte 1 sezonluk kiralık anlaşmaya varıldı. Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Rusya Premier Lig Kulübü Akhmat Grozny'den transfer ettiğimiz Konrad Michalak geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giymişti. Michalak'ın kulübümüze hayırlı olmasını diliyor kendisine hoş geldin diyoruz." - RİZE Kaynak: İHA