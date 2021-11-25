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Çaykur Rizespor Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Ligin 14.haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Rize Didi Stadyumu'nda saat 16.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak olurken, maçın 4. Hakemi Direnç Tonusluoğlu.

VAR ve AVAR hakemlerinin ise maç günü açıklanması bekleniyor. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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