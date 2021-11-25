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Çaykur Rizespor Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

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Çaykur Rizespor Kayserispor maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor arasında oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Ligin 14.haftasında 27 Kasım Cumartesi günü Rize Didi Stadyumu'nda saat 16.00'de oynanacak olan Çaykur Rizespor ile Yukatel Kayserispor maçında görev yapacak hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK)

tarafından yapılan açıklamada Çaykur Rizespor - Yukatel Kayserispor maçında Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak olurken, maçın 4. Hakemi ise Direnç Tonusluoğlu oldu.

VAR ve AVAR hakemlerinin ise maç günü açıklanması bekleniyor. - KAYSERİ

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