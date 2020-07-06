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Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusuyla başladı.

Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
06.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 21:51

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yenilenme koşusuyla başladı.

İttifak Holding Konyaspor ile yapılan maçta forma giyen oyuncular, yenileme koşusunun ardından çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

Diomande takımdan ayrı koşarken kaleci Gökhan Akkan ise uzun bir aranın ardından ilk kez takımla birlikte çalışmada yer aldı. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Tunay Torun, Moroziuk, Umar ve Abarhoun çalışmaya katılmadı.

Kaynak: Hürriyet

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