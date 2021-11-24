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Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

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Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü.

Lige kötü bir başlangıç yaparak 13 haftada 7 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Kayserispor maçı ile çıkış arayacak. Ligin sonuna demir atan yeşil-mavili ekip 14. hafta karşılaşmasında cumartesi günü saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak. Maç öncesi çalışmalarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde sürdüren Çaykur Rizespor, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Taktik çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan bir süredir sakatlığından dolayı antrenmana çıkmayan Gökhan Gönül, bugün takımla birlikte çalışmalara başladı. Ronaldo Mendes ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Kayserispor'a hazırlanıyor

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