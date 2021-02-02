Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

02.02.2021 22:13 | Son Güncelleme: 02.02.2021 22:38
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, "Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik.

Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un yardımcı antrenörü Gabriel Margarit, "Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik." dedi.

Margarit, maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini belirtti.

Çok kolay puan kaybettikleri bir maç olduğuna işaret eden Margarit, "Kornerde bir anda konsantrasyonumuzu kaybettik. Üç puan için çok mücadele ettik ama kolay ve şanssız bir gol yedik." diye konuştu.

Eksiklerin çokluğuna dikkati çeken Margarit, "Sağlık sorunları, sakatlıklar, sarı ve kırmızı kart cezalısı toplamda 7 oyuncumuz eksikti. Biraz zamana ihtiyacımız var. Her karşılaşmada puan ya da puanlar toplamak için mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni transferleri Soderlund'un iyi oynadığını aktaran Margarit, "İki iyi fırsat geçti eline ancak olmadı. Bugün ilk defa ilk 11 oynadı. Ona biraz güvenerek öz güven kazandırmalıyız. Bir sonraki maçta gol atacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

-Kasımpaşa cephesi

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, iki takım adına da önemli karşılaşmada kazananın olmadığını dile getirdi.

Çaykur Rizespor'un oyun tarzının tamamen değiştiğine işaret eden Çapa, şunları kaydetti:

"Önceki süreçte oyunu oynamaya çalışan, özellikle yönlendirmeye çalışan anlayış vardı ama hoca değişikliğinden sonra daha etkili oldular. Bu duruma önlem almamız gerekiyordu. Boldrin ikinci forvet gibi oynuyordu. Bire bir oynatıp durumu çözmüş olduk. İlk devre net pozisyonlarımız oldu. İkinci devre de iki net pozisyonumuz oldu. Rakibimizin golünden sonra vermiş olduğumuz reaksiyon önemliydi. Bugün geri dönüş yaptık ve karakter gösterdik."

Çapa, hafta sonu oynayacakları maçın ardından dinlenme fırsatı bulacaklarını ve bunun takıma olumlu yansıyacağına inandığını sözlerine ekledi.

Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa maçının ardından

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğancan İLEK

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