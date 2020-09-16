Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz.

16.09.2020 18:19 | Son Güncelleme: 16.09.2020 18:25

Süper Lig'in ikinci haftasında 20 Eylül Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, "Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesislerinde idman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Kasımpaşa'nın iyi bir takım olduğunu söyledi.

Kendileri için zor bir maç olacağını ifade eden Tomas, "Kasımpaşa çok iyi futbol oynuyor. İlk maçı kaybettiler. Bizim maça ise daha iyi konsantre olacaklar. Ama biz, Kasımpaşa'yı iyi analiz ettik. Takım olarak antrenmanlarda çok iyi çalışıyoruz. Ligin ikinci haftasında oynayacağımız Kasımpaşa deplasmanından üç puanla dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Tomas, transfer çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "1-2 gün içerisinde transfer bekliyoruz. Bir stoper, bir orta saha, bir de ikinci forvet tarzında bir oyuncu alacağız." dedi.

Hakem hatalarına değinen Tomas, "Pandemi dolayısıyla belki hakemlerin performansı düştü. Uzun zamandır maç yönetmediler. Ama daha dikkatli olsunlar. Çünkü biz burada çok çalışıyoruz ve emek harcıyoruz. Bu tür hatalar maçı etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Tomas, bir gazetecinin "Vedat Muriç İtalya'da başarılı olabilir mi?" sorusuna ise "Vedat Muriç'i Okan Buruk hoca ile burada çalışırken tanıyoruz. Vedat bayağı üstüne koydu. İtalya Ligi için bence hazır. Bu sene iyi olursa en az 18-20 gol atar." yanıtını verdi.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mike Pompeo Muharrem İnce Emmanuel Macron Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Deniz Seki Halil Sezai Barış Falay Ferhat Göçer
Spor Sörloth Erol Bulut Arda Turan Vedat Muriqi Eddie Newton
Daha Fazla Meriç Bursa Türk Lirası Halil Sezai
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçına odaklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.9.2020 18:26:03. #1.15#
title