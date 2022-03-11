Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı.

İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı.

Süper Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. Haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. 12 Mart Cumartesi günü 16: 00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın öncesinde kar uyarısı nedeniyle İstanbul'a giden yeşil mavili ekip, Zeytinburnu Uğur Tütün Eker Tesislerinde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapmaca ile devam ederek taktik çalışması ile son buldu.

(Ali Maşalacı/ İHA)

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

Çaykur Rizespor Kasımpaşa hazırlıklarını İstanbul'da tamamladı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kasımpaşa, Spor Toto, Rizespor, İstanbul, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title