"Çaykur Rizespor karşısında da seri devam eder" Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, sponsor olmalarının Antalyaspor'a şanslı geldiğini düşündüğünü belirterek, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında da serinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, sponsor olmalarının Antalyaspor'a şanslı geldiğini düşündüğünü belirterek, "Çaykur Rizespor karşılaşmasında da serinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

Fraport TAV Antalyaspor'un isim sponsoru Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, takımın durumu ve beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu. Sponsor olmadan önce de Antalyaspor'un durumunu sürekli yakından takip ettiklerini belirten Varol, takımın ilk yarıda şanssız yenilgiler aldığını söyledi.

"TAKIMA KATKI VERECEĞİMİZE İNANDIK"

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ten övgüyle bahseden Varol, "Hem sporu hem Antalya'yı seven insanlar olarak kentin tanıtımına katkı vermeyi ilke edinmiş Fraport TAV olarak, bu sponsorluk anlaşmasının içinde olmaktan son derece mutluluk duyduk. Bir araya geldik, Ali Şafak Öztürk'le konuştuk takıma katkı vereceğimize inandık. Bir işi yapmak için yapmak değil, katkı sağlamak ve katma değer oluşturmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte yürümeye karar verdik" diye konuştu.

"LİGDE HAK ETTİĞİMİZ YERE DOĞRU GİDİYORUZ"

Fraport TAV'ın Antalyaspor'la birleşmesinden sonra ligde hiç kaybetmediklerinin altını çizen Varol, "Güzel bir başlangıç oldu. İlk başta da bir başarı isteğimiz vardı ama çoğu insan buna inanmazdı. Şu anda bu başarı gerçekleşmiş durumda. Yeni yıldız futbolcuların takıma dahil olmasıyla çok iyi bir hava oluştu. Takımın şu an yönetimi, teknik kadrosu, futbolcuları çok iyi durumda. Ligde yavaş yavaş hak ettiğimiz yere doğru gidiyoruz" şeklinde konuştu.

Varol, temennilerinin son birkaç maçta seyircilerin takımla buluşması olduğunu dile getirdi. Kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade eden Varol, "Antalyaspor'a şanslı geldiğimizi düşünüyorum. Güzel sonuçlar alıyoruz ve ligde hak ettiğimiz yere yavaş yavaş geliyoruz. Sezon sonunda ligi iyi bir yerde bitirirsek hedefimize ulaşmış olacağız. Antalyaspor, ligde hak etmediği bir yerde. Tam bir takımız genç ve deneyimli futbolcularla. Çaykur Rizespor karşılaşmasında da serinin devam edeceğine inanıyorum" dedi.

(İsa Akar - Huriye Ferah Vanlı/İHA)

Kaynak: İHA