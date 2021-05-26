Çaykur Rizespor kadrosu değer kaybetti

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kadrosu, yapılan piyasa değeri güncellemeleri sonrasında 8 milyon 784 bin liralık değer kaybı yaşadı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un kadrosu, yapılan piyasa değeri güncellemeleri sonrasında 8 milyon 784 bin liralık değer kaybı yaşadı. Yeşil-mavililerde 10 oyuncunun değeri düşerken, sadece 2 ismin piyasa değerinde yükseliş kaydedildi, 6 oyuncu değerini korudu.

Dünyaca ünlü futbol veri sitesi Transfermarkt'ta 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan son güncellemeye göre; Çaykur Rizespor'da haziran ayı itibariyle sözleşmeleri sona erecek isimlerin dışında sadece iki oyuncunun piyasa değerinde artış yaşandı. 10 futbolcunun değer kaybettiği yeşil-mavililerde 6 ismin piyasa değerinde ise değişiklik olmadı.

10 OYUNCU DEĞER KAYBETTİÇaykur Rizespor'da 10 oyuncunun piyasa değerinde toplamda 1 milyon 100 bin Euro 'luk düşüş yaşandı. Yeşil-mavililerde Emir Dilaver'in piyasa değeri 1 milyon 500 bin Euro'dan 1 milyon 200 bin Euro'ya, Dimitrios Chatziisaias'ın 200 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya, Dario Melnjak'ın 2 milyon 100 bin Euro'dan 2 milyon Euro'ya, Zafer Görgen'in 200 bin Euro'dan 175 bin Euro'ya, Alberk Koç'un 200 bin Euro'dan 175 bin Euro'ya, Fabricio Baiano'nun 650 bin Euro'dan 600 bin Euro'ya, Aminu Umar'ın 675 bin Euro'dan 475 bin Euro'ya, Emir Dede'nin 300 bin Euro'dan 225 bin Euro'ya, Loic Remy'nin 875 bin Euro'dan 750 bin Euro'ya, Alexander Söderlund'ın ise değeri 500 bin Euro'dan 400 bin Euro'ya geriledi.SADECE 2 İSİM DEĞERİNİ YÜKSELTTİ, EN DEĞERLİSİ İSE GÖKHAN OLDURizespor'da, takımın en değerli sporcusu 3 milyon Euro'luk değerini koruyan kaleci Gökhan Akkan oldu. Yeşil-mavililerde değerini artıran sadece iki oyuncu var. Kaleci Tarık Çetin değerini 300 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya, Selim Ay ise 150 bin Euro'dan 200 bin Euro'ya yükseltti.6 FUTBOLCU DEĞERİNİ KORUDU

Yeşil-mavili takımda 6 oyuncunun değerlerinde değişiklik yaşanmadı. Kaleci Gökhan Akkan 3 milyon Euro, Erik Sabo 1 milyon 500 bin Euro, Damjan Djokovic 1 milyon 100 bin Euro, Fernando Boldrin 1 milyon Euro, Yasin Pehlivan 175 bin Euro, Mithat Pala da 150 bin Euro'luk değerini korudu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş