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Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Çaykur Rizespor'da yeni kurulan kadın futbol takımı, teknik direktör İlknur Aktaş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Çaykur Rizespor'da yeni kurulan kadın futbol takımı, teknik direktör İlknur Aktaş yönetiminde ilk antrenmanına çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından, kadınların futbol gelişimine katkı sağlamak amacıyla alınan karara Çaykur Rizespor da destek verdi. FIFA ve UEFA'nın yeni düzenlemeler getirdiği kadın futbol takımı branşı Rize'de hayata geçirildi. Kurulan Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı ilk antrenmanını teknik direktör İlknur Aktaş öncülüğünde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.


Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Çaykur Rizespor Kadın Futbol Takımı kuruldu

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri
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