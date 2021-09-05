Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı

-Çaykur Rizespor Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı Çaykur Rizespor, Finlandiyalı futbolcu Joel Pohjanpalo ile 1 yıllık kiralık olarak anlaştı.