Çaykur Rizespor, İsveçli Sebastian Holmen ile anlaştı
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, İsveçli defans oyuncusu Sebastian Holmen ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 29 yaşındaki defans oyuncusu Holmen için yarın Rize'de imza töreni düzenleneceği ifade edildi.
İsveçli stoper, geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Willem'de forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı