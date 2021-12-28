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Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara vermeden ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından ara vermeden ikinci yarı hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 12 yenilgi ile 17'nci sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşen antrenman ısınma hareketleri ile başladı, top kapma çalışması ile sürdü. Antrenman çift kale maç ile son buldu.


Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, ikinci yarı hazırlıklarına başladı

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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