Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma ve dar alanda pas çalışmaları yaptığı belirtildi.

Takımın, bugün ve yarın günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdüreceği kaydedildi.

Kaynak: AA