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Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
20.05.2020 15:00 | Son Güncelleme: 20.05.2020 15:32

Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde ısınma, kuvvet ve pas çalışmalarının ardından dar alanda 2 grup halinde maç oynadığı belirtildi.

Takımın, 23 Mayıs Cumartesi gününe kadar antrenmanlarını sürdüreceği, Ramazan Bayramı'nın birinci ve ikinci günü izinli olacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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