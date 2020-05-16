Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürüyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.
16.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 16.05.2020 16:58
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen arada hazırlıklarına devam ediyor.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, futbolcuların Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde sürat çalışmalarının ardından çift kale maç yaptığı belirtildi.
Takımın, yarın izinli olacağı ve 18 Mayıs Pazartesi günü ise antrenmanlara devam edeceği kaydedildi.
Kaynak: AA