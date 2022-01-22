Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor Lig'in 23. haftasında A. Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 23. haftasında Hatayspor'un konuğu oluyor. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan yeşil-mavili ekibin antrenmanı Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlıkları bulunan Gökhan Akkan ile Loic Remy antrenmana katıldı. - RİZE

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, Hatayspor hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Hatayspor, Rizespor, Spor, Haber

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