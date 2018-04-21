Çaykur Rizespor, Hata Yapmak İstemiyor

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında yarın sahasında Akın Çorap Giresunspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da kulüp futbol şube sorumlusu Yılmaz Zehiroğlu, çok zor dönemlerden geçerek Süper Lig'in kapısına geldiklerini söyledi.

Zehiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde iyi sonuçlar alarak bitime 3 hafta kala Süper Lig yarışında en yakın rakibinin 3 puan önünde avantaj yakaladıklarını belirtti.



Ligde yarın oynanacak Ankaragücü-Gazişehir Gaziantep maçının sonucuna göre Süper Lig'e doğrudan yükselme şansları olduğunu vurgulayan Zehiroğlu, "Bizim için bir yıllık emeğimizin karşılığını alabileceğimiz hafta olabilir. Ancak rakiplerimizden çok bizim ne yaptığımız çok önemli. Bizim tek hedefimiz kazanmak. Geçen sezon Süper Lig'e şanssız bir şekilde veda ettik. Çok zor dönemlerden geçerek Süper Lig'in kapısına geldik. Giresunspor maçı ile kapıyı sonuna kadar açmak istiyoruz." diye konuştu.

Zehiroğlu, Akın Çorap Giresunspor'un ligin ilk yarısının iyi ekiplerinden biri olduğuna değinerek, "İki kardeş Karadeniz takımının mücadelesi olacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 kaybetmiştik. Rakibimiz sezonun ilk yarısında yakaladığı çıkışı ikinci yarı sürdüremedi ama çok tecrübeli bir kadroya sahip. Çok zor bir maç olacağını biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezon boyunca kendilerini iç saha ve deplasman maçlarında yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Zehiroğlu, "Maç saatine kadar biletlerin tamamına yakınının tükeneceğini düşünüyoruz. Bize yakışan da budur. Taraftarımız ile birlikte çok daha güzel günler göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.