Çaykur Rizespor, Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya vardı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile 1+1 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'in ilk 6 haftasında 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Bülent Uygun ile yolları ayırmıştı. Kulüpten yapılan açıklamayla Bülent Uygun'un yerine Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu'nun getirildiği ifade edildi. Tecrübeli teknik adam Çaykur Rizespor'un Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katıldığı imza töreni ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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