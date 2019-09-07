Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

07.09.2019 20:40
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, ligin 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor. Antrenmanlara sakat olan El Kabir, Milli takım kadrolarında olan Gökhan, Melenjak ve Samudio katılmadı.

(Kubilay Ateş/İHA)

Kaynak: İHA
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