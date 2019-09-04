Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

04.09.2019 22:12
Çaykur Rizespor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 4. haftasında evinde oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.


Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-mavili takım düz koşunun ardından kondisyon çalışması gerçekleştirdi. Milli maç arasını sıkı çalışma fırsatı gören Karadeniz ekibi antrenmanı yoğun yağmur altında sürdürdü. - RİZE

Kaynak: İHA
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