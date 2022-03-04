Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Çaykur Rizespor, yarın oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, yarın saat 16.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. Öte yandan sakatlığı devam eden Aminu Umar antrenmana katılmadı.

(Hasan Fehmi Demir/ İHA)