Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

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Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı, Hasan Fehmi Demir - Spor
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-Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, cumartesi günü oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

-Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

RİZE - Çaykur Rizespor, cumartesi günü oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarına devam etti.

Karadeniz ekibi Çaykur Rizespor, cumartesi günü saat 1600'da Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı GZT Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Top kapmaca ile devam eden antrenman taktik çalışması ile son buldu.

Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Giresunspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Fehmi Demir - Spor

Giresunspor, Karadeniz, Cumartesi, Rizespor, Spor, Haberler

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