Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor
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Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor

02.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:42
Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği maçında üç puan hedefliyor

Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçı kazanarak ligde üst sıralarda yer almak istediklerini söyledi.

Süper Lig'de yarın sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, bu maçı kazanarak ligde üst sıralarda yer almak istediklerini söyledi.

Hasan Yavuz Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımın Gençlerbirliği maçına hafta içinde yaptığı çalışmalarla iyi şekilde hazırlandığını belirtti.

Ligde son iki maçta aldıkları 4 puanla moral bulduklarını ifade eden Bakır, "Çıkışımızı sürdürme peşindeyiz. Alacağımız puanlar ligde rahatlamamızı sağlayacak. Sakat ve cezalı oyuncularımız var ama takıma güvenimiz tam. Gençlerbirliği maçını kazanarak ligde üst sıralara tutunmak istiyoruz." dedi.

Bakır, ligin çekişmeli geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Üç puanlı sistemde alınacak iki galibiyet veya iki mağlubiyet her şeyi değiştiriyor. Biz de bu bilinçle hazırlanıyoruz. İlk yarı toplayabildiğimiz kadar çok puan toplama peşindeyiz. Sakat oyuncuların dönmesi, devre arası transferleri ile daha geniş ve kaliteli bir kadroya sahip olacağız. İkinci yarının bizim için daha iyi olacağını düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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