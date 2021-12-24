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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında evinde oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 19'uncu haftasında 26 Aralık Pazar günü konuk edeceği Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde ısınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapma çalışması ile devam etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenman, çift kale maç ile son bulurken, sakatlıklarını atlatan Ronaldo Mendes, Gökhan Akkan, Yannick Bolasie ile Erik Sabo takımla birlikte idmana katıldı.


Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

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Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

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