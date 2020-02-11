Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

11.02.2020 18:23 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:23

Hava yoluyla kente gelen Karadeniz ekibi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti.



Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Adana Demirspor Tesisleri'nde sürdürecek Karadeniz ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşma için Gaziantep'e geçecek.



Çaykur Rizespor'un, ligin 21. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile yapması planlanan maç, olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması nedeniyle ertelenmişti.



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