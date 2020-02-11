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Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdüreceği Adana'ya geldi.

11.02.2020 15:46 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:47
Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazartesi günü deplasmanda yapacağı FK maçının hazırlıklarını sürdüreceği 'ya geldi.

Hava yoluyla kente gelen Karadeniz ekibi, takım otobüsüyle konaklayacağı otele gitti.

Gaziantep FK maçının hazırlıklarını Adana Demirspor Tesisleri'nde sürdürecek Karadeniz ekibi, çalışmalarını tamamladıktan sonra karşılaşma için Gaziantep'e geçecek.

Çaykur Rizespor'un, ligin 21. haftasında dün deplasmanda Göztepe ile yapması planlanan maç, olumsuz hava şartları nedeniyle Trabzon ve çevre havalimanlarındaki uçuşların iptal olması nedeniyle ertelenmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Çaykur Rizespor, Gaziantep FK maçına Adana'da hazırlanacak
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