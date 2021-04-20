Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı
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Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı

Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

3'lük skorla mağlup etti.

3'lük skorla mağlup etti. Karadeniz ekibi maçın ardından 5-3'lük skoru Rize'nin plakası olarak paylaştı.

Süper Lig'in 36. haftasında Konyaspor'u sahasında 5-3 mağlup eden Çaykur Rizespor, ligdeki yükselişini sürdürdü. 13. sıradan 11. sıraya yükselerek Konyaspor'u geride bırakan Karadeniz ekibi maçın ardından galibiyet pozu verdi. Yeşil-mavililer, 5-3 biten maçın ardından 'İtinayla plaka yazılır: 5-3' ifadelerini kullandı. - RİZE

Çaykur Rizespor galibiyet pozunu 'İtinayla plaka yazılır: 53' diyerek paylaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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