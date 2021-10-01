Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. hatasında 3 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. hatasında 3 Ekim Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma ve pas çalışmaları sonrası çift kale maç oynandı.

Sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül, Mozango, Ronaldo Mendes ve Bainao idmana katılmadı. Yasin Pehlivan ve Remy ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Yeşil-mavililer, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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