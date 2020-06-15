Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından
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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı.

15.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 01:08

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-0 yenen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Ünal Karaman, "Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız." dedi.

Karaman, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, sakatlanan Galatasaraylı oyuncular Fernando Muslera ve Florin Andone için "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "Umarım futbol hayatlarını etkilemeden yeşil sahalara dönerler." diye konuştu.

Zor bir süreçten geçtiklerine değinen Karaman, "Lige verilen aranın uzunluğu, 45 gün farklı streslerin yaşandığı evden çıkılmayan bir dönem. Çok disiplinli çalışma ortamlarının olması ve müsabakaların başlaması ile her takımın yaşayacağı zorluklar... Spor adamları olarak bunları ilk kez tecrübe ettik. Sadece bu sene değil. Seneyi de etkileyecek bu sakatlıkların artma ihtimali var. Sezon yüklemesini aynı sezonda üçüncü kez yaparsanız bunun zorlukları olacak. Oyuncular bunu kaldıramayabilir." ifadelerini kullandı.

Lige verilen arada iyi çalıştıklarını vurgulayan Ünal Karaman, şu görüşleri paylaştı:

"Oyuncularım iyi ve özverili çalıştı. Kontenjan oyuncularım, yerli oyuncular takım ruhu içinde bir arada oldu. Oyuncularım özverili çalışmalarının karşılığını aldı. Bu bizim için bir başlangıçtı. Final niteliğinde maçlar oynayacağız. İnşallah ligi en iyi şekilde tamamlarız."

Fatih Terim: "Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, mağlubiyetin dışında çok fazla kayıplar yaşadıklarını belirtti.

Muslera ve Andone'nin ciddi sakatlıklar yaşadığına işaret eden Terim, "Muslera'nın ayağı kırılarak ağır bir darbe aldık. İki oyuncumuz cezalı. İlk haftaya kötü başladık, puan ve sağlık olarak." şeklinde konuştu.

İyi mücadele ettiklerini ancak Çaykur Rizespor'un oynatmamak için iyi tedbirler aldığını kaydeden Terim, şöyle devam etti:

"Ünal hoca ve ekibini tebrik ediyoruz. Galatasaray olarak iyi başladık. Muslera'nın ayağı kırılmasından sonra anı yaşayan oyuncular bu atmosferden etkilendi mi? Bilemiyorum. Bizi çok acıttı Muslera'nın ayağının kırık olması. Bizim için, ülke futbolu için önemli sevilen formda bir kaleciydi. Geçmiş olsun. Üzgünüm. Bizim için çok şey ifade ediyor. Andone de diz bağlarından... O da sezonu büyük olasılıkla kapattı."

Muslera'nın sakatlandığı pozisyonun başlangıcında ofsayt kaldırılmamasını eleştiren Terim, "Birer buçuk metre pozisyon ofsaytken, belki kural devam, 'Bırak oynasınlar' diyor ama 18'e kadar olan bölümde orta hakemin o düdüğü çalması, tecrübeli yan hakemin de bayrağı çekmesi gerekir. Bu kuralda her zaman tek standart uygulansa sorun yok. Dün bile yakın durumda değişik uygulanıyor. O da Muslera ve bize denk geldi." yorumunu yaptı.

Deneyimli teknik adam, yaşanan sakatlıkların ardından, kartları ve penaltıyı değerlendirmenin doğru olmayacağını dile getirerek, "Artık o otoritelerin ve başka arkadaşların işi. Ben de bu konulara fazla girmek istemiyorum. Seyircisiz bir maçta bu kadar konu varsa zaten benim söylememem gereken bir şey olmamalı. Rizespor çok çalıştı, uğraştı. Tekrar kazandıkları için kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kötü bir günü geride bıraktıklarını anlatan Terim, "Buradan 4 oyuncu ve üç puan kaybederek gidiyoruz. Üç puanı her maç gerekirse kaybedelim de oyuncularımızın sağlığına bir şey olmasın. Pes etmedik etmeyeceğiz. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Pes etmeyeceğiz, sonuna kadar devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının ardından

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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