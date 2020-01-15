Çaykur Rizespor-Galatasaray maçından notlar

15.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 15.01.2020 20:54

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlığı geçen Emre Akbaba uzun bir aradan sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'de geçen sezonun 32. haftasında Çaykur Rizespor ile oynanan karşılaşmada geçirdiği sakatlık nedeniyle ameliyat edilen Emre Akbaba, 8 ay 4 gün aradan sonra resmi maça çıktı.

Sahaya kaptan olarak çıkan Emre Akbaba'nın uzun süren forma hasreti, yine Çaykur Rizespor ile yapılan müsabakada sona erdi.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sezon başında lisansı çıkarılmayan ve kadroda yer almayan Martin Linnes'i de ikinci yarı için Türkiye Futbol Federasyonuna isminin bildirilmesiyle Çaykur Rizespor müsabakasında ilk 11'de sahaya sürdü.

Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmaya Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Marcao, Ryan Donk, Martin Linnes, Jean Michael Seri, Mario Lemina, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Çaykur Rizespor'da teknik direktör İsmail Kartal da ligde fazla forma şansı bulamayan oyunculara görev verdi.

Yeşil-mavili ekibin yeni transferi Ukranyalı Denys Garmash da ilk 11'de şans buldu.

Kaynak: AA