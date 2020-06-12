HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, diğer takımlara nazaran yeni tip koronavirüs salgınını nedeni ile verilen arada lige biraz daha iyi hazırlandıklarını, Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı
12.06.2020 11:11 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:32

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, diğer takımlara nazaran yeni tip koronavirüs salgınını nedeni ile verilen arada lige biraz daha iyi hazırlandıklarını, Galatasaray maçıyla birlikte güzel bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Yeşil-mavili kulübün başkanı Hasan Kartal, Fındıklı ilçesine bağlı Aslandere köyünde, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, koronavirüs sürecinde futbol heyecanından uzaklaştıklarını belirterek, "Futbol heyecanının yeniden başlaması gayet güzel olacak ama tabii ligler ne şekilde biter, nasıl olur bunu bilemeyiz. İnşallah önümüzde sıkıntılı problemli bir dönem görmeyiz." dedi.

Oynanacak olan sekiz haftada şans faktörü biraz daha önde olacak gibi göründüğü ifade eden Kartal, şunları kaydetti:

"Bazı takımlar sıkıntı yaşayabilir. Bu problemlerin neler olduğunu zaman gösterecek bize. Çaykur Rizespor olarak bizim ilk maçımız kendi sahamızda Galatasaray ile olacak. Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularımla görüştüm hepsi hazır. Bu süreçte bizim takım daha önceden toparlandı ve çalışmalara başladı. Diğer kulüplere nazaran biraz daha iyi hazırlandığımız düşünüyorum. Galatasaray maçıyla birlikte ligde iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Ligin son sekiz haftası içinde fikstür gereği daha çok kendi rakiplerimizle mücadele edeceğiz. Bu maçlardan gereken puanları toplayıp ligde kalacağımızı düşünüyorum."

Kartal, geçen sezon Rize'de oynadıkları Galatasaray maçının kendisine göre tarihi bir karşılaşma olduğunu belirterek, "O maçta yapılan haksızlıklar bu ligde başka bir maçta olamadı. Ben öyle düşünüyorum. Bundan sonra bu tip hakem hataları olur mu? Ben zannetmiyorum. Olmaz. Hiçbir hakem bundan sonra cesaret edemez. Galatasaray takımından bir alacağımız var. Bu hafta inşallah o alacağımız alırız. Takdir Allah'ındır." ifadelerini kullandı.

TFF'nin aldığı karara saygı duyuyoruz

TFF'ye sunulan küme düşme kaldırılsın önerisine 'evet' dediklerini, bu öneriye katılan 7 kulüp içinde kendileri de olduğunu hatırlatan Kartal, şöyle konuştu:

"MKE Ankaragücü başkanının başlatmış olduğu 'ligde bu sezon küme düşme olmasın' önerisine biz öncü olmadık ama bizde katıldık. Buna katılmamıza en büyük etken de pandemi başlamadan önceki kulüplerin durumu ile şimdiki durumları önemli. O zaman yükselişte olan hazır olan veya düşüşe geçen kulüpler vardı. Şimdi son sekiz haftada ne olacağını göreceğiz. Ben adil bir müsabakaların ve sonuçların olmayacağını düşündüğüm için katıldık ve o yedi kulüp arasında yer aldık. Çünkü dünya genelinde büyük bir hastalık yaşadık. TFF'nin aldığı karara saygı duyuyoruz. İnşallah sekiz haftayı iyi bir şekilde bitirerek bu ligi tamamlayacağız. Genel olarak bakıldığında kulüplerin ekonomik sıkıntısı çok. Bizim aşırı bir şekilde ekonomik olarak bir sıkıntımız yok ve bu yüzden sporcularımıza her hangi bir indirim talebinde bulunmadık."

Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır

Fenerbahçe'de forma giyen Vedat Muric ile ilgili Kartal, "Vedat'ın başarılı olmasını çok istiyorum. Başka bir kulübe gidip ve gitmeyeceğini bilmiyorum. Eğer Fenerbahçe takımından başka bir kulübe transfer olması halinde bizim o satıştan yüzde 15 pay hakkımız var. Bunun dışında Vedat iyi bir çocuk ve başarılı bir futbolcu. Her şeyde para değil. Vedat'ın başarılı olması bizim için bir övünç kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde yer alan 14 yabancı futbolcu sayısının kesinlikle fazla olduğuna işaret eden Kartal, "Bu kuralın aniden düşmesi olmaz. Düşecekse kademeli bir şekilde düşmeli. Önümüzdeki yıllara yaymak lazım. Bana göre hiç olmasın derim. Yerli oyuncularla oynayalım derim. Zaten önümüzde ki dönemlerde yerli oyunculara daha çok önem verilecek. Her kulüp kendi altyapısına önem vermeli. Çaykur Rizespor olarak bu çalışmanın içindeyiz. Önümüzde ki 3-5 sene içinde altyapımız iyi olacak. Zaten Çaykur Rizespor'un kurtuluşu da altyapıdan geçer." diye konuştu.

Kartal, bu sezon sözleşmesi sonra erecek olan Oğulcan Çağlayan'ın adının Galatasaray takımı ile anıldığını hatırlatarak, "Ben Oğulcan'ın Galatasaray takımı ile anlaştığını bilmiyorum ama eğer Oğulcan bu hafta oynayacağımız Galatasaray takımına karşı çok iyi oynarsa bence Galatasaray'a gittiği zaman forma şansı bulur. Bu hafta iyi oynayamazsa zannediyorum ki Oğulcan Galatasaray takımında yedekten kurtulamaz. İnşallah iyi oynar. Oğulcan'dan bir sıkıntımız yok." şeklinde görüş belirtti

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor Spor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı Spor
Ukraynalı teknik direktör Sergiy Rebrov, Fenerbahçe iddialarını yalanladı
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı Spor
FIFA, yaz transfer döneminin erken başlatılabileceğini açıkladı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti Spor
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı Spor
Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, korona nedeniyle Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu Spor
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Galatasaraylı Muslera, oğluna 'Ege Muslera' adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Muslera, oğluna "Ege Muslera" adını veren taraftara teşekkür etti
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Galatasaraylı Belhanda'nın menajeri: Belhanda, Al Duhail ya da Al Rayyan'a gidecek
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Dünya Kupası öncesinde hazırlanan rapor ev sahibi Katar'ı karıştırdı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Tenisin kötü çocuğu, ikiz kardeşlerin arasında kaldı
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Juventus, Milan karşısında Cristiano Ronaldo'ya güveniyor
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Spor Bakanı Kasapoğlu'nun paylaştığı ankette Alex, Hagi'yi az farkla geride bıraktı
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Eski Galatasaraylı Melo'dan Fenerbahçe efsanesi Alex'e gönderme: Türkiye'deki en iyi Brezilyalıyım
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Beşiktaş'ta kaleye genç file bekçisi Ersin Destanoğlu geçecek
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Michael Jordan, ekibiyle birlikte katıldığı bir etkinlikte 201 kiloluk balık avladı
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Galatasaray, Brezilyalı Fabinho'yu bedavaya kadrosuna katıyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Beşiktaş'ın gündemine gelen kaleci Claudio Bravo, kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Emre Belözoğlu, Galatasaray'ın gündemindeki Balotelli'yi veto etti
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Premier Lig kulüpleri, koronavirüs nedeniyle 1 milyar sterlin gelir kaybı yaşayacak
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Porto'lu taraftarlar seyircisiz maçta binanın çatısına çıkarak takımlarını destekledi
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Manchester City, genç kaleci Mikki van Sas'ı transfer etti
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Dünyaca ünlü marka Spalding, Kobe Bryant temalı basketbol topu çıkarıyor
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Süper Lig maçları öncesi VAR merkezi hazır hale getirildi
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un evine saldırdı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini 'Yapamam' diyerek reddetti
Survivor'da Nisa, Sercan'ın aynı takımda olma isteğini "Yapamam" diyerek reddetti
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
PSG'li Marco Verratti, tatilde sigara içerken yakalandı
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi kararını verdi! İstanbul'daki final 2021 yılında seyircili oynanacak
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Fenerbahçe'de yapılan son koronavirüs testlerinin sonuçları negatif çıktı.
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Halife Hafter Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen İrem Derici Mariah Carey Kenan Doğulu
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Bülent Korkmaz
Daha Fazla Türk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Galatasaray maçına odaklandı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:32:18. #1.15#
title