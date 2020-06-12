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Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi görevlilere koronavirüs testi

Rize'de, Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında görev alacak kişilere koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı öncesi görevlilere koronavirüs testi
12.06.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.06.2020 12:25
Rize'de, Süper Lig'in 27'nci haftasında pazar günü saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında görev alacak kişilere koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 ay önce ara verilen ve bu akşam yeniden başlayacak olan Süper Lig maçları için Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bir dizi önlem alındı. Bu önlemler kapsamında, pazar günü Rize'deki Çaykur Didi Stadyumu'nda saat 21.00'de oynanacak Çaykur Rizespor-Galatasaray maçında görev alacak basın mensupları, sağlık personeli, güvenlik ve stat görevlileri ile top toplayıcılar Kovid-19 testinden geçirildi. Toplam 56 kişiye yapılan test sonuçları, maç öncesi belli olacak. Test sonuçları pozitif çıkanlar maçta görev alamayacak.

Rize İl Sağlık Müdürlüğü hekimlerinden Resul Coşkun, maçta görev yapacak kişilerden kan ve sürüntü örnekleri aldıklarını söyledi.'YAKLAŞIK 290 KİŞİ TEST OLACAK'Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Karavin ise maç öncesi testlerin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Stat önünde, statta görev alacak olanlar test oldu. Ardından kulüpte görev alanlar, futbolcular ve yöneticiler testten geçecek. Yaklaşık 290 kişi test olacak. Hem antikor hem de PCR testi olacak. Biz takım olarak üçüncü testimizi bitirdik. Bu da dördüncü testimiz olacak. İnşallah herhangi bir problem yaşamadan lige başlayacağız" dedi.'ÜLKE OLARAK BU SÜRECİ İYİ BİR ŞEKİLDE ATLATTIK'Alışık olmadıkları bir süreçten geçtiklerini dile getiren Karavin, "Futbolcu arkadaşlarımız ve bizler başta çok zorlandık. Psikolojik olarak bu duruma alışma sürecimiz uzun sürdü. Allah'a şükür şu noktada moral ve motivasyonumuzu iyi bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Bu süreci ilk kez yaşadık ve tecrübe edeceğiz. İlk başladığımız noktaya göre iyi durumdayız. Ülke olarak da bu süreci iyi bir şekilde atlattık. Bu anlamda futbolcularımız da kendilerini güvende hissediyor" diye konuştu.Serkan Karavin, stadyumda alınan tedbirler hakkında ise şu açıklamalarda bulundu: "Saha içerisinde görev alacak arkadaşlar minimum seviyede tutuldu. Özel güvenlik görevlilerimiz, basın mensuplarımız, top toplayıcılarımız ve yönetim kurulundan da sınırlı sayıda kişiler mücadeleyi takip edecek. Burada önemli olan sağlıklı bir şekilde bu durumu bitirmek."'GEREKLİ ÖNLEMLERİMİZİ MAÇ ÖNCESİNDE ALDIK'Çaykur Rizespor Kulübü Stat Müdürü İbrahim Hasmaden ise Galatasaray'ı iyi bir şekilde ağırlayacaklarını vurgulayarak, "Maç öncesi statta görev alacak basın mensupları, güvenlikçiler, top toplayıcılar ve stat görevlileri bugün testten geçiriliyor. Bu testlerin sonuçları maç toplantısında federasyon yetkililerine sunulacak. Gerekli önlemlerimizi maç öncesinde aldık. Maç saatini bekliyoruz" dedi.

Statta anonsları yapacak Togay Muradoğlu da ilk kez test olduklarını belirterek, "Federasyonun aldığı bir karar dolayısıyla testimizi olduk. İnşallah olumsuz bir durum olmaz. Maçta bol bol gol anonsu yapmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

- Rize

Kaynak: DHA

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