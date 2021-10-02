Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 3 Ekim Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı hakemi kim?
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yarın oynanacak Süper Lig karşılaşmalarından birisi Çaykur Rizespor - Galatasaray maçıdır. Peki Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Maçın hakemleri kimler? Çaykur Rizespor - Galatasaray maç saat kaçta başlıyor? İşte bilgiler...
Türkiye Süper Lig mücadeleleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ve yarın ligde 8. haftanın maçları oynanacak. Yarınki maçlardan birisi de Çaykur Rizespor - Galatasaray maçıdır. Peki Süper lig maçı ne zaman başlıyor, saat kaçta, hangi kanalda olacak? Maç şifresiz izlenebilecek mi? Maçın hakemleri kimler?
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim Pazar günü (bugün) saat 19:00 'da başlayacaktır.
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı Beinsports üzerinden canlı olarak yayınlanacaktır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
Maç, Rize'de oynanacak.
ALİ PALABIYIK(Hakem)
SERKAN OLGUNCAN(1. Yardımcı Hakem)
MUSTAFA SÖNMEZ(2. Yardımcı Hakem)
SARPER BARIŞ SAKA(Dördüncü Hakem)
MUSTAFA ARSLAN(Gözlemci)
OZAN CANYURT(Temsilci)
ALİ İHSAN SARIYILMAZ(Temsilci) Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
RECEP KULAK(Temsilci)