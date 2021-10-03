Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı vatandaşlar tarafından araştırılmakta. Peki, Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırılmaya başladı. Hafta içinde UEFA Kupası mücadelesinde Marsilya ile Fransa'da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde puan durumunda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde olan Aslan Rize'de galip gelerek Milli araya iyi bir giriş yapmak istiyor. Konuyla alakalı vatandaşlar internette en çok "Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularını araştırmakta. Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesi ile ilgili detaylar haberimizde.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma 19.00'dan itibaren Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenirken, VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor : Gökhan, Holmen, Selim Ay, Alberk, Gökhan, Alper, Yasin, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Morutan, Barış Alper, Diagne.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Namaz Vakitleri Süleyman Soylu Joe Biden Faik Öztrak
Magazin
Spor Gökhan Töre
Tüm Haberler Münir Karaloğlu Derya Yanık Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 19:46:06. #1.11#