Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu araştırılmaya başladı. Hafta içinde UEFA Kupası mücadelesinde Marsilya ile Fransa'da 0-0 berabere kalan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig 8. Hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Ligde puan durumunda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gerisinde olan Aslan Rize'de galip gelerek Milli araya iyi bir giriş yapmak istiyor. Konuyla alakalı vatandaşlar internette en çok "Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, kaçta? GS maçı kaçta? Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?" sorularını araştırmakta. Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesi ile ilgili detaylar haberimizde.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Galatasaray maçı 3 Ekim 2021 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma 19.00'dan itibaren Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Rizespor ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Sarper Barış Saka üstlenirken, VAR hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Rizespor : Gökhan, Holmen, Selim Ay, Alberk, Gökhan, Alper, Yasin, Boyd, Dabo, Bolasie, Remy.

Galatasaray : Muslera, Yedlin, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Taylan, Morutan, Barış Alper, Diagne.

Haberler.com - Gündem