Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı ne zaman? Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çaykur Rize - Galatasaray muhtemel 11'i! Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya olacak. Koronavirüs sebebiyle liglere bir süre ara verilmişti. Sıkı tedbirlerle gerçekleşecek olan Çaykur Rize - Galatasaray maçı saat kaçta? İşte, ayrıntılar...

Süper Lig'de katıldığı son 10 maçta hiç yenilgi almayan sarı-kırmızılı takım, Çaykur Didi Stadyumu'nda Rizaspor'a karşı mücadele edecek. 25 puanla 16.sırada bulunan Çaykur Rizespor'un yanı sıra Galatsaray puan durumu tablosunda 50 puanla 3. sırada yerini alıyor. Rizespor - Galatasaray maçı detayları haberimizde.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı 14 Haziran 2020 tarihinde, saat 21.00'de Rize Çaykur Didi Stadyumunda gerçekleşecek. Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Covid-19 nedeniyle Lige ara verilmeden hemen önce son maçını Türk Telekom'da Beşiktaş'a karşı yapan Galatasaray, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi elde etmişti. Böylelikle 50 puan ile Süper Lig puan tablosunda 3. sırada yer aldı.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Ligde 26 haftada 25 puan toplayabilen Çaykur Rizespor ise 16. sıradaki yerini koruyor. Pazar günü deplasmanda gerçekleşecek maçta Rizeli sporcular, Galatasay ile karşılaştıkları 2-0'lık yenilgi aldıkları maçın rövanşında kıyasıya rekabet edecekler. Seyircisiz ve üst düzey önlemlerle gerçekleşecek maç ise 14 Haziran Pazar günü Bein Sports 1 kanalından canlı olarak takip edilebilecek.

RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray'da Brezilyalı oyuncusu Marcao Teixeira ve Cristian Luyindama Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer almayacak. Öte yandan sarı-kırmızı takımda Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Ryan Donk, Mariano Filho ve Adem Büyük olmak üzere 5 futbolcu da sarı kart sınırında yer alıyor. Buna göre iki takımın muhtemel 11'i şöyle:

RİZESPOR

Gökhan Akkan

Burak Albayrak

Talbi

Dario Melnjack

Orhan Ovacıklı

Vetrih

Oğuz Kaan

Denys Garmash

Samudio

Boldrin

Milan Skoda

GALATASARAY

Muslera

Donk

Marcao

Saracchi

Mariano

Lemina

Belhanda

Seri

Feghouli

Onyekuru

Falcao