Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin sona ermesinin ardından vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Futbolseverler konu ile alakalı olarak internette "Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının gollerini kimler attı? Galatasaray'da kim kırmızı kart gördü? GS maçı kaç kaç bitti? Galatasaray kaçıncı?" gibi soruların cevaplarını aratmakta. Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelenin detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Çaykur Rizespor - Galatasaray mücadelesi muhteşem bir mücadeleye sahne olurken, tartışmalı pozisyonların olduğu mücadeleden Galatasaray sahadan 3-2'lik skor ile galip ayrıldı ve milli araya galibiyetle girdi.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇININ GOLLERİNİ KİMLER ATTI?

Çaykur Rizesporile Galatasaray mücadelesinin henüz 5. dakikasında sarı-kırmızılı ekip Mostafa Muhammed'in golüyle 1-0 öne geçti.

Çaykur Rizespor maçın 17. dakikasında Joel Pohjanpalo attığı gol ile 1-1'lik eşitliği yakaladı. Joel Pohjanpalo'nun asistini Sabo yaptı.

20. dakikada tekrar sahneye çıkan Joel Pohjanpalo takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

76. dakikada Ömer Bayram'ın asistini iyi değerlendiren Mostafa Muhammed takımına beraberliği getirirken, maçta double yapan diğer isim oldu. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

86. dakikada Muslera'nın pasını ceza sahası içerisinde Umar Aminu'ya kaptıran Berkan Kutlu, Aminu'ya yaptığı hareket sonrası penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

87. dakikada Boldrin penaltı atışını dışarıya vurdu ve Rizespor maçtaki tekrar öne geçme şansını kaçırdı.

110. dakikada kontra atağa kalkan Galatasaray, Diagne'nin büyük mücadeleyle taşıdığı ve uzak direğe yolladığı topta Morutan skoru 3-2 olarak belirledi.

GALATASARAY'DA KİM KIRMIZI KART GÖRDÜ? Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Maçın 86. dakikasında Berkan Kutlu, Muslera'nın pasını vermekte gecikince Umar Aminu topu kaptı. Ceza sahası içerisinde Aminu topu filelere yollayacağı an formasından çeken Berkan Kutlu direkt kırmızı kart gördü ve penaltıya sebep oldu. Berkan direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle en az iki yerel müsabakasında Galatasaray forması giyemeyecek.

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