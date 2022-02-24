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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarını sürdürdü.

Yeşil-mavili futbolcular Mehmet Cengiz Tesislerinde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, taktik çalışması ile devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Bu arada, sakatlıkları bulunan kaleci Gökhan Akkan ile Aminu Umar ve Cemali Sertel takımdan ayrı çalıştı.

Rize temsilcisi, hazırlıklarına yarın devam edecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Pazar, Spor, Haberler

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