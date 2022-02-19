Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı - Haberler
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrılmasının ardından antrenör Ömer Fırat Çelik yönetiminde çalıştı.

Medipol Başakşehir karşılaşmasında ilk 11'de yer alan futbolcular salonda çalışırken, diğer oyuncular ise kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı.

Yarını izinli geçirecek futbolcular, 21 Şubat Pazartesi günü hazırlıklarına devam edecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Pazar, Spor, Haberler

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